الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

شاب يقتل والده ويشعل النيران في جسده بأول أيام رمضان بالدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

نجح رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في كشف غموض  العثور على جثمان مجهول الهوية متفحم وسط الزراعات بين قريتي قرقيرة والشعالة دائرة المركز.

 

 

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور علي جثة شخص وتفحمها في السنبلاوين

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية،  بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم وسط ذهول وذعر الأهالي.

 

النيابة العامة تكلف رجال المباحث بالكشف عن هوية الجثة 

على الفور انتقل مأمور المركز وضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتعرف على هوية الجثة وانتداب الطب الشرعي.

 

 فريق بحث جنائي الجثة لشاب في العقد الخامس 

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم إسلام عنان، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، ومعاونو البحث الجنائي، وكشفت  التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى "عزت ش أ " في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.

وبعد ساعات طويلة من البحث والتحري، أسفرت جهود المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، وبعد تفاقم الخلاف  أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل " عفش منزلي " ثم ألقياه وسط الزراعات بالمكان المذكور وقاما بوضعه بين العفش وإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهم.

القاء القبض على المتهم وصديقه

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القاء القبض على المتهم وصديقه، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم استكمالًا للمحضر الأول، وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق

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