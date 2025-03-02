الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

استعجال تحريات المباحث لتشكيل عصابي بتهمة جلب مخدر الآيس

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة ، باستعجال تحريات المباحث حول واقعة تشكيل عصابى لجلب مخدر الآيس بلغت قيمته ملايين الجنيهات وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لـ"4 منهم معلومات جنائية"؛ بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض- سيارتين)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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