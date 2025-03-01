الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 842 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (كميات من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مخدر الشابو) بحوزة متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

 

كما ضبط سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن فرد محلى وطلقة من ذات العيار، وتنفيذ 842 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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