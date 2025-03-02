مسلسل الشرنقة الحلقة الثالثة، أحمد داود يتاجر في المخدرات في أحلام اليقظة

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الشرنقة حول أحمد داود الذي يذهب مع عائلته إلى المصيف، وبالرغم من هذا لا تزال زوجته سلمى تشعر أن حاله ليس على ما يرام وتحاول الضغط عليه للخروج من دوامة العمل التي لا تنتهي.

ثم يكلف حازم بمهمة جديدة مع أحد رجال الأعمال المشبوهين ليخلصهم بطريقته الخاصة من أموال أعمالهم المشبوهة، وخلال الحلقة ينتقل حازم إلى عالم أحلام اليقظة، حيث يفتتح مراكز علاج إدمان ليستغلها في تجارته الجديدة في المخدرات، ويتعرض للخطر بسبب علي الكيال "باسل الزارو" في نهاية الحلقة، حيث تنقلب سيارته وهو بها ومعه دنيا “سارة أبي كنعان” وقبيل أن يقضي عليه علي يختبئ هو ودنيا منه، وكان الضابط قد حذر سلمى من هذا الأمر وأخبرها حينما ذهبت للقائه لتخبره أنها لم تفهم شيئا من ملف زوجها الذي اطلعت عليه.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة الثانية

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الشرنقة حول حازم (أحمد داود) الذي لا يزال يعاني من الكوابيس والتخيلات الغامضة التي تراوده.

وبعد شعوره بالقلق المتزايد، قرر حازم اللجوء إلى أحد المتخصصين لمساعدته على فهم ما يحدث له، ونصحه المختص باستغلال هذه التخيلات والأحلام التي تراوده كدافع لتحقيق النجاح على أرض الواقع، بدلًا من الخوف منها أو الهروب.

وبدأ حازم في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرته المهنية، حيث تدرج في المناصب، مما انعكس إيجابيًّا على وضعه الاجتماعي والمالي، فازداد راتبه وتحسنت مكانته، الأمر الذي أثار دهشة زوجته سلمى (مريم الخشت). وفي أحد الأيام، بينما كانت سلمى تتسوق في أحد المتاجر، فوجئت بضابط من مباحث الأموال العامة، (علي الطيب) يقترب منها ليحدثها عن زوجها.

وأخبرها الضابط أن هناك شكوكًا تحوم حول طبيعة عمل حازم، وعرض عليها التعاون مع الشرطة لكشف الحقيقة.

ترددت مريم في البداية، لكنها بدأت تلاحظ تغيرات كبيرة في سلوك زوجها، فقد اشترى سيارة فاخرة، ثم أخرى بسائق خاص، واعتاد السهر لساعات متأخرة، والتعامل مع عملاء غامضين، من بين هؤلاء العملاء، كانت هناك سيدة غامضة زارها في إحدى الليالي ولم يعد إلا في صباح اليوم التالي.

وأثارت هذه التحولات الريبة في نفسها، وبدأت تفكر جديًا في عرض الضابط، وحذرها الضابط من خطورة الموقف، وأخبرها أن الموظف السابق الذي شغل منصب زوجها قد لقي مصرعه بعد يومين فقط من إعلان رغبته في التعاون مع الشرطة، ودفعها هذا التحذير إلى التصرف بحذر.

وفي أحد الأيام، قررت سلمى الذهاب إلى مقر عمل زوجها أثناء انشغاله باجتماع مع مديره، واستطاعت الحصول على ملف كان موجودًا في مكتبه، ثم عادت به إلى المنزل وبدأت في الاطلاع على محتوياته.

في سياق آخر، وخلال تواجد حازم في اجتماع كان فيه مديره يتحدث مع شخص غامض، اكتشف أمرًا صادمًا، فقد أدرك أن العميل الذي يتحدث إليه مديره هو ذات الشخص الذي يراه دائمًا في أحلامه المرتبطة بالثراء، ووجد نفسه أمام رجل يتطابق مع كل تفاصيل رؤاه السابقة، مما أصابه بذهول شديد.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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