إطلاق مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

أطلق المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة لبني زكي مقررة الفرع اليوم السبت، فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها".

المستهدف من إقامة المبادرة بالقنطرة غرب

وتستهدف المبادرة التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إنتاج 230 من الوجبات بقري مراكز القنطرة غرب والتابعة لقرى حياة كريمة بالمحافظة .

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

رعاة مبادرة مطبخ المصرية بالإسماعيلية

ويذكر أن مبادرة "مطبخ المصرية..بإيد بناتها " ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياه كريمة فى جميع محافظات الجمهورية.

نبذة عن مبادرة مطبخ المصرية

ويُعد مطبخ المصرية مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، حيث يتم استغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

بالاضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأولى بالرعاية كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة المهرة بالمحافظة بالقرية الأوليمبية في محافظة الإسماعيلية للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.



جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

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