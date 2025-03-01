ضبط 14 طن أرز مجهول المصدر بمخزن غير مرخص في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات التموينية

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 14 طنا من الأرز بدون فواتير ومجهول المصدر في مخزن غير مرخص.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز

كما أسفرت الحملات عن، تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لوحة، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المحال التجارية والأسواق

تم تحرير 50 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 52 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضرين لعدم إرسال الإخطار الشهري للثلاجة، محضرين لعمل أوكازيون بدون ترخيص، محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال المستودعات

كما تم تحرير محضر لعدم استلام كامل حصة البوتاجاز، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاحاز،وفي مجال محطات الوقود، تم تحرير محضر للاستيلاء على 3380 لتر سولار.



ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، وما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

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