سيدة تتبرع بـ80 طن مواد غذائية في أول أيام رمضان لدعم الأسر المحتاجة بالغربية (صور)

شهدت محافظة الغربية، اليوم، مبادرة خيرية استثنائية قامت بها إحدى السيدات وتدعى "هبة نبيل فسيخ" حيث تبرعت بـ80 طنًا من المواد الغذائية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وشملت المساعدات الغذائية سلعًا أساسية مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، بالإضافة إلى التمور، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستفيدة، ومساعدتهم على الاستعداد للشهر الفضيل بكرامة وراحة بقرى مركز بسيون في محافظة الغربية.

وأكدت السيدة المتبرعة أن هذه المبادرة جاءت من منطلق المسؤولية المجتمعية، ورغبتها في نشر قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى المساهمة بما يستطيعون لدعم المحتاجين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يمثل فرصة لتعزيز روح التعاون والمساعدة.

ولاقت هذه المبادرة الإنسانية إشادة واسعة من أهالي الغربية، الذين عبّروا عن امتنانهم وشكرهم العميق، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس الروح الطيبة والأصيلة للشعب المصري، وتغرس بذور الأمل في نفوس الجميع.

من جانبهم أكد أهالي بسيون أن هذه المساعدات تم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان وصولها إلى مستحقيها في مختلف القرى والمراكز بالمحافظة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المجتمعية التي تتكرر كل عام خلال شهر رمضان، لتعزيز قيم العطاء، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس روح المحبة والتكافل في المجتمع.



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