ممدوح عباس يوجه رسالة لأبو ريدة: الزمالك سيستكمل الدوري بالفريق الأول

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، في تغريدته الأخيرة هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري.

وفي التغريدة، وجه عباس رسالة قاسية لأبو ريدة قائلًا: “أبو ريدة هو أنت فين من إلّي بيحصل! قاعد في إيرلندا؟! لو سمحت أنت لك منصب هام في مصر وهو رئيس اتحاد الكرة أرجو أن تهتم. ولا أنت محسوب على الزمالك أونطة؟! عيب يا أبو ريدة..”

وتأتي هذه التغريدة في وقت حساس يعاني فيه نادي الزمالك من العديد من الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالمسابقات المحلية، حيث تم تداول شائعات تفيد بأن الفريق قد يستكمل الدوري العام بالناشئين بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها النادي حيث رد ممدوح عباس على هذه الشائعات قائلًا: “أستطيع أن أؤكد أن الزمالك سيستكمل الدوري العام بالفريق الأول لكرة القدم ولا مجال للصبيانية في اتخاذ القرارات، وأن الزمالك سينافس حتى الرمق الأخير متحديًا الظلم والتآمر”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وسجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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