السبت 01 مارس 2025
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صحة ومرأة

الكمية المسموح بها من حلويات رمضان لتجنب أضرارها

حلويات رمضان, فيتو
حلويات رمضان, فيتو

 تتزين الموائد بأشهى الحلويات الرمضانية التقليدية في شهر رمضان المبارك، ولكن الإفراط في تناولها قد يشكل خطرًا على الصحة. 

ونستعرض في التقرير التالي مجموعة من النصائح للاستمتاع بالحلويات باعتدال خلال شهر رمضان مع تجنب مخاطرها الصحية.

الاعتدال في تناول حلويات رمضان

يعد الاعتدال هو المفتاح لتناول الحلويات في رمضان، حيث ينصح الأطباء بتناول كميات صغيرة وعدم جعلها عادة يومية. وينصحون بتناول قطعة صغيرة أو اثنتين من الحلويات الرمضانية التقليدية مثل القطايف أو الكنافة، مع الحرص على عدم تناولها أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

 

التوقيت المناسب لتناول الحلويات في رمضان

 يشير الخبراء إلى أن أفضل وقت لتناول الحلويات هو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، وذلك لمنح الجسم وقتًا كافيًا لهضم وجبة الإفطار قبل تناول الحلويات. كما يمكن تناولها بعد صلاة التراويح.

 

نصائح لتناول الحلويات بشكل صحي

من المهم اختيار الحلويات الصحية حيث ينصح باستبدال الحلويات المقلية بالحلويات المحضرة في الفرن أو المحضرة بزيت صحي، وتقليل كمية السكر المستخدمة في إعدادها، فبدلًا من قلي القطايف، يمكن شويها أو خبزها في الفرن، ويمكن استخدام العسل أو التمر بدلًا من السكر في تحضير الحلويات، ويفضل تناول الحلويات مع الفواكه، حيث يمكن أن تساعد الفواكه في موازنة تأثير السكر على الجسم.

ومن المهم الحفاظ على النشاط البدني خلال الشهر الكريم، ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال شهر رمضان، كالمشي لمدة 30 دقيقة بعد الإفطار، واستبدال الحلويات عالية السعرات بحلويات صحية مثل الفواكه الطازجة أو المجففة.

كما ينصح  بتناول الحلويات بعد التمارين الرياضية في رمضان، حيث يمكن أن يساعد تناول كمية قليلة من الحلويات بعد التمرين في تعويض مخزون الجليكوجين، ويوصي الخبراء بتناول نوع واحد من الحلوى التي يحبها كل يوم، شريطة أن لا يتجاوز حجم القطعة التي يختارها حجم ثلاثة أصابع.

يجب أن تشتمل الوجبة مثلا 6 وحدات نشويات و4 وحدات بروتينات و3 وحدات دهون لتوفير احتياجات الجسم من المواد الغذائية، وباتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بالحلويات الرمضانية دون الإضرار بالصحة والحفاظ على نمط حياة صحي خلال الشهر الفضيل.

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