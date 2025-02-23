انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع حلويات شرقية بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق هائل داخل مصنع حلويات شرقية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

حريق هائل داخل مصنع حلويات شرقية بالقليوبية

كان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق هائل داخل مصنع حلويات شرقية في عقار بالطابق الأرضي خلف محكمة شبين القناطر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع حلويات شرقية خلف محكمة شبين القناطر وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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