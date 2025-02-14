الجمعة 14 فبراير 2025
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صحة ومرأة

في عيد الحب 2025، أفكار لحلويات صحية للاحتفال

حلويات الاحتفال بعيد
حلويات الاحتفال بعيد الحب

عيد الحب 2025، يرتبط عيد الحب بالحلويات الغنية ومع ذلك، لا يجب أن تكون الحلويات الخاصة محملة بالسكر ويمكن الاحتفال بعيد الحب مع الحلويات اللذيذة المصنوعة من مكونات صحية.

حلويات الإحتفال بعيد الحب 2025

كعكة التوت المختلط خالية من الغلوتين والسكر


200 سعرة حرارية لكل وجبة تقريبًا

 

المكونات:
كعكة إسفنجية: 70 جراما من دقيق اللوز؛ 30 جراما من دقيق الشوفان

 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1/8 ملعقة صغيرة من الملح

83 جرامًا من مُحلي فاكهة الراهب أو مسحوق التمر

 1/2 كوب من الزبادي اليوناني

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1/4 كوب من  الأفوكادو الطازج

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

 القليل من الفراولة والتوت الأزرق (مفروم ناعمًا)

 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح

1 ملعقة صغيرة من قشر سيلليوم

 التوت المختلط

8-10 حبات من الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأسود والتوت البري والتوت الأحمر (مفروم)

2 ملعقة كبيرة من مُحلي فاكهة الراهب

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة 

150 جراما من الجبن القريش؛ 100 جرام من اللبن الرائب

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

 للتزيين: توت طازج مخلوط


الطريقة:
ابدأ بنخل دقيق اللوز ودقيق الشوفان وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح في وعاء.

ضعيها جانبًا.

 في وعاء آخر، اخلطي جميع المكونات المتبقية لكعكة الإسفنج.

 اخلطي الخليط الرطب والجاف حتى يصبح ناعمًا.

 لخبز الكعكة، دهن قالبين للكعكة مقاس 6  بالزبدة، واسكبي الخليط بالتساوي، واخبزيها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 14 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

 اتركي الكعكة تبرد تمامًا. لتحضير الكومبوت، اطهي التوت المفروم مع مُحلي فاكهة الراهب على نار متوسطة إلى منخفضة حتى تنضج. 

قلبي النشا المخلوط بالماء واطهي حتى يصبح سميكًا.

اتركها لتبرد.

 بعد ذلك، لتحضير التزيين، صفي الجبن القريش واخلطيه مع اللبن الرائب ومحلي فاكهة الراهب حتى يصبح الخليط ناعمًا. 

اتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم اخفقه لمدة 4-5 دقائق حتى يصبح رقيقًا. 

امزجه مع خلاصة الفانيليا، ثم انقله إلى كيس التزيين وضعه في الثلاجة. بعد ذلك، قم بتجميع الكعكة. 

ضع طبقة من التزيين وكومبوت التوت. 

زينها بمزيج من التوت الطازج. 

اتركها في الثلاجة لمدة 30-45 دقيقة قبل التقطيع للحصول على أفضل قوام.


كعكة البرتقال الخالية من الجلوتين
165 سعرة حرارية لكل حصة (تقريبًا)

المكونات:
45 جرام من الزيت

100 جرام من الزبادي اليوناني

 50 جرام من دقيق الذرة

 65 جرام من دقيق الأرز

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، قليل من الملح

عصير البرتقال وبرتقالة كاملة

 

 1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة البرتقال (اختياري)

 25 جرام من رقائق اللوز للتزيين
الطريقة:


اخفقي الزيت  وخلاصة البرتقال والزبادي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي إليه دقيق الذرة ودقيق الأرز والملح ومسحوق الخبز وصودا الخبز.

 اخلطي جيدًا. 

أضيفي عصير البرتقال الطازج واللب للحصول على عجينة متجانسة.

 اسكبي العجين في قالب خبز مبطن مقاس 6 × 3 بوصات، وزينيه باللوز واخبزيه على درجة حرارة 170-180 درجة مئوية لمدة 35-40 دقيقة. اتركيه ليبرد ثم قطعيه وقدميه.

 

قطع الكنافة بالتوت
261 سعرة حرارية لكل وجبة (تقريبًا)

المكونات:
80 جرام من معجون الفستق

40 جراما من الشوكولاتة البيضاء المذابة

30 جراما من القطايف

10 جرامات من الزبدة غير المملحة؛ 15-20 حبة فراولة

 70 جراما من الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب (من كل نوع)


الطريقة:
نذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف القطايف المقطعة ونقلب حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.

موس الشوكولاتة والأفوكادو
 

308 سعرة حرارية لكل وجبة (تقريبًا)

المكونات:


1 حبة أفوكادو ناضجة

 100 جرام من حليب جوز الهند

20 جرام من العسل

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة غير المحلاة

بعض الفراولة والكريمة المخفوقة للتزيين (اختياري)


الطريقة:
اخلطي الأفوكادو الناضج والعسل وحليب جوز الهند حتى يصبح الخليط ناعمًا.
 

في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف أو باستخدام غلاية مزدوجة

ذوّبي الشوكولاتة الداكنة غير المحلاة حتى تصبح ناعمة.

 ثم امزجيها مع مزيج الأفوكادو. 

اخفقي الخليطين بمضرب يدوي لإضافة الهواء.

 ضعي الخليط في أطباق التقديم وزينيه بالفراولة والكريمة المخفوقة وقدميه.
 

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