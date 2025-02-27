للتوفير في الميزانية، ملف حلويات شهر رمضان بين يديك

الحلويات الشرقية تعد ضيفًا هامًّا وأساسيًّا في شهر رمضان، فلا بد من وجود صنف أو أكثر من الحلويات الشرقية على مائدة رمضان، ما بين الفطار والسحور.

ولأن أسعار الحلويات الشرقية أصبحت خيالية، في المحلات، فأصبحت ربات البيوت تجتهد لعملها في البيت، ويبحثن عن الوصفات والأسرار التي تجعلهن يجيدن مختلف أصناف الحلويات الشرقية كالجاهزة.

وفي التقرير التالي، نستعرض مختلف وصفات الحلويات الشرقية زي الجاهزة وبأقل التكاليف في البيت.

طريقة عمل بلح الشام، في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

بلح الشام



طريقة عمل بلح الشام، من الطرق التي تتطلب العديد من الخطوات لتنفيذها، لكن يمكنك صنعها بسهولة، خاصةً أن أسعار بلح الشام في المحلات ارتفعت بشكل لافت للنظر.



وطريقة عمل بلح الشام في البيت؛ توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بالذي يباع في المحلات بأسعار غالية.



طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف ريمو

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل بلح الشام في البيت بكل بساطة، وزي الجاهز وألذ.



مقادير بلح الشام

800 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر يخلط مع الدقيق

200 جرام زبدة

نصف لتر ماء

10 بيضات

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

2 باكيت أو نصف ملعقة فانيليا

طريقة عمل بلح الشام

اغلي المياه والزبدة على النار، ثم أضيفي الدقيق المخلوط به البيكينج بودر والملح والسكر، واخلطيه بواسطة ملعقة خشب سريعا، حتى يكون كتلة لا تلتصق بالجوانب ولا بقاع الوعاء.

على "رُخامة" نظيفة وجافة يدعك العجين بعد أن يصبح دافيء، ثم يوضع فى وعاء ويعجن مره أخرى بواسطة اليد.

يضاف البيض، واحدة تلو الأخرى، وكل مرة تضاف البيضة بعد أن تختفى البيضه الاولى، وحينما نصل لنصف كمية البيض نضع الفانيليا، ونعجن جيدا بخفة وسرعة حتى يتكون شكل المنقار فى العجين.

يترك العجين لمدة ثلث ساعة، ثم نبدأ فى القلي فى زيت فاتر، ليس مغلي ولا ساخن، وبواسطة كيس الحلواني نصنع أصابع ونقليها على نار منخفضة، وننشلها ونضعها فى الشراب البارد المعد مسبقا من 3 كوب سكر وكوب ماء ونصف ملعقة صغيرة فانيليا وعصير ليمونة.

طريقة عمل بلح الشام من مطبخ الشيف رشا

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل بلح الشام بالوصفة المضمونة الاحترافية كأشهر المحلات.

مقادير بلح الشام

250 مل ماء

200 جرام دقيق

100 مل زيت

3 بيض

ڤانيلا

ذرة ملح

مكونات الشربات

(لابد أن يكون ثقيل وبارد)

2 كوب سكر + كوب ماء + عصير نصف ليمونة + ڤانيلا

طريقة عمل بلح الشام

يوضع الماء والزيت علي النار حتي الغليان، ثم يضاف الدقيق وذرة الملح ويقلب حتى تتكون كرة.

يرفع القدر من على النار ويترك الخليط يبرد ثم يضاف البيض تدريجيا والڤانيلا ويخلط.

ويوضع الخليط فى كيس الحلواني ويحمر في زيت هادئ الحرارة، ثم ترفع الحرارة بعد أن ترتفع وحدات بلح الشام وتطفو فوق الزيت.

وبعد التحمير يوضع فى الشربات الثقيل البارد، ثم يصفى ويقدم.



طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد السايب



البسبوسة

ولكل من تبحث عن طريقة عمل البسبوسة الاحترافية، بدقيق السميد السايب، نقدمها في السطور التالية، وبخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة ومبهرة، زي المحلات.

طريقة عمل البسبوسة الاحترافية

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البسبوسة بالسميد، زي الجاهزة، وأوفر بشكل كبير.



مقادير البسبوسة:

نصف كيلو دقيق سميد

نصف كوب سمن دايب

كوب سكر

ربع كوب جوز هند ناعم

كوب الا ربع حليب أو (كوب زبادي)

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.

تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.

ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.

فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

شروط وأسرار نجاح البسبوسة.

أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.

لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.

يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.

من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.

طريقة عمل الجلاش الاحترافي بمختلف الحشوات



الجلاش الحلو

ويعد الجلاش الحلو من الحلويات العربية الشهيرة، غير المكلفة، كما أن الجلاش من أصناف الحلويات سهلة التحضير، والتي يمكن حشوها بمختلف الحشوات، كما يمكن تقديم الجلاش بدون حشو.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو، بأكثر من حشوة.



طريقة عمل الجلاش بتشيز كيك



لأن التشيز كيك والجلاش من الحلويات اللذيذة، والتي يعشقها الجميع، تقدم الشيف آسيا الصنفين في وصفة واحدة، وهي تشيز كيك الجلاش، وهي من الوصفات اللذيذة، والتي يمكنك صنعها بنفسك في البيت.

مكونات عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك



٦٠٠جرام جبن كريمي

١٠٠جرام ساور كريم

٣ بيضات

كوب سكر

كوب فستق، مفروم

ملعقة صغيرة فانيلا

علبة ورق جلاش

زبدة مذابة



للشربات:

كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة، معصورة



للتزيين:

فستق مجروش

ورد جوري مجفف

خطوات عمل تشيز كيك الجلاش



في وعاء عميق، تخفق الجبن مع السكر والساور كريم ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم الفانيلا ويخفق المزيج جيدًا.

ثم يضاف الفستق المجروش للخليط ثم يترك المزيج جانبًا.

ويدهن قالب التشيز كيك بقليل من السمن المذاب، ثم ترص بضع ورقات من الجلاش (حوالي ٨ ) مع مراعاة قطع الجلاش بشكل دائري ورفع الجوانب قليلًا.

يسكب مزيج الجبن فوق الجلاش بعد ان يتم دهن الجلاش بالزبد المذاب.

يغطي الخليط بنفس الكمية والطريقة بالجلاش، ثم يدهن بالزبد المذاب.

تقطع أوراق الجلاش العلوية لقطع بحذر؛ لإعطاءها شكل قطع الحلوى ويسهل تقطيعها بعد الخروج من الفرن.

يخبز القالب في فرن مسخن مسبقًا درجة حرارته ٢٠٠ لمدة ٦٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي ويتماسك خليط الجبن.

يغلى السكر والماء والليمون في وعاء، ثم عند الغليان يضاف عصير الليمون ويرفع الكل من على النار.

يسقى التشيز كيك بالمزيج ثم يترك بالثلاجة ٤ ساعات قبل التقديم.





طريقة عمل لقمة القاضي، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير

الزلابية



لقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي تعرف أيضا باسم "الزلابية"، وكذلك "العوامات"، وطريقة عمل لقمة القاضي في البيت من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، بدلا من شراءها من محلات الحلواني أضعاف تكلفتها.

طريقة عمل لقمة القاضي في البيت

وتقدم خبيرة الطهي والحلويات رشا القاضي سر طريقة عمل لقمة القاضي خطوة بخطوة.



مقادير عمل لقمة القاضي:-

500 جرام دقيق

50 جرام نشا

20 جرام خميرة

10 جرام سكر

250 مل ماء دافئ

ڤانيلا

ذرة ملح

زيت غزير للتحمير

شربات ثقيل بارد

خطوات عمل لقمة القاضي:-

تؤخذ من المقادير السابقة ملعقة دقيق كبيرة وتخلط مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة خميرة والسكر، وتخلط جيدا وتغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة.

تضاف بقية المقادير للعجينة السابقة وتخلط جيدا حتى تتكون عجينة لزجة ثم تغطى وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة اضافية.

يتم تشكيلها بواسطة ملعقة صغيرة وتشكل على هيئة كرات صغيرة (مع مراعاة وضع طبق به زيت لتبلل به الملعقة فى كل مرة )

وتحمر فى زيت غزير ساخن وبعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد وتصفى وتقدم.

ويمكن رش فستق مجروش عليها، او استبدال العسل بالسكر البودرة



طريقة عمل الكنافة بالكريمة



الكنافة بالكريمة

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الكنافة بالكريمة، بخطوات بسيطة وطريقة احترافية، زي المحلات، وبأقل التكاليف.



مقادير عمل كنافة بالمهلبية

1/2 كيلو كنافة.

2كوب سمن بلدي.

كوب زيت.

كوب شربات ثقيل بارد.

للتزيين

كريمة مخفوقة

فستق مجروش

مكونات عمل المهلبية

3 كوب حليب.

5 ملعقة كبيرة نشا

1/2 كوب كريمة مخفوقة

3 ملعقة كبيرة سكر

ڤانيلا

طريقة عمل مهلبية الكنافة

يخلط الحليب والنشا والسكر والڤانيلا، ونرفعهم علي النار، ونستمر بالتقليب حتي يصبح الخليط سميكا.

نتركها تبرد تماما، ثم نضيف الكريمة المخفوقة ونخلط.

طريقة عمل كنافة بالمهلبية

نقسم كمية الكنافة على صينيتين نفس المقاس ونضغطهم جيدًا، والأفضل نضع عليهم صينية أخرى أصغر منها ونضع ثقل عليها لتصبح مستوية ومضغوطة.

نقوم بتسخين السمن والزيت، ويصب علي الكنافة، ثم تدخل الفرن علي درجة 200 لمدة 25:20 دقيقة.

نخرج الكنافة بعد أن تصبح لونها ذهبى ونصيفها من الزيت والسمن الزائد بحرص.

نضع القرص الأول بطبق التقديم، ونصب عليه الشربات ثم نضع الكريمة بواسطة كيس الحلواني، ثم القرص الآخر ونصب عليه قليل من الشربات وتزين بالكريمة المخفوقة والفستق المجروش، وتقدم.

طريقة عمل شربات الكنافة

وتشكو الكثير من ستات البيوت من عدم قدرتها على عمل شربات الكنافة بطريقة صحيحة، فأحيانًا يكون خفيف، وأحيانًا أخرى يكون ثقيلًا أكثر من اللازم، وأحيانًا أخرى يتجمد ما به من سكر، خاصة بالنسبة لستات البيوت في بداية حياتهن الزوجية.

لكننا في السطور التالية، نستعرض خطوات عمل شربات الكنافة.

المكونات:

2 كوب ماء

2 كوب سكر

ملعقة عسل جلوكوز (اختياري)

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

يضاف السكر للماء على البارد، ويقلب حتى تمام ذوبان السكر.

يرفع على النار، لمدة 10 دقائق، وبعد مرور العشر دقائق يضاف الليمون وعسل الجلوكوز.

ثم يترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم يترك ليبرد، فيكون جاهزا للإضافة للكنافة، فور خروجها من الفرن.

ملحوظات هامة:

بعد إذابة السكر في الماء على البارد، تمرر فرشاة مغموسة في الماء على حواف الوعاء، للتخلص من أي حبيبات سكر، للتأكد من عدم وجود أي سكر، حتى لا يفسد الشربات.

لا يقلب الشربات خلال وجوده على النار، حتى لا تتطاير حبيبات السكر، فيفسد الشربات.

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