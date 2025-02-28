حلويات رمضان.. الكنافة ظهرت في العصر الفاطمي والقطايف بالمملوكي.. الرقاق والجلاش والسمبوسة «بالقائمة».. وارتفاع أسعار الدقيق «أبرز التحديات» (فيديو وصور)

الكنافة والقطايف هما من أشهر الحلويات التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي، حيث إنهما كانتا جزءًا من المائدة الرمضانية منذ قرون.

أصل الكنافة في مصر

وظهرت الكنافة في العصر الفاطمي في مصر، وأن المصريين هم أول من عرفوها وأصبحت جزءًا من الاحتفالات الرمضانية فيما يقول البعض انها ظهرت في العصر الأموي.

وتطورت صناعة الكنافة في مصر عبر العصور، وأصبحت هناك أنواع مختلفة منها، مثل الكنافة النابلسية والكنافة المبرومة.

ارتباط الكنافة برمضان

وتعتبر الكنافة من الحلويات الغنية بالسكريات التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة كما أصبحت جزءًا من التقاليد الرمضانية في مصر، حيث تحرص الأسر المصرية على تناولها في رمضان.

أصل القطايف

ويذكر بعض المؤرخين أن القطايف ظهرت في العصر المملوكي، وأنها سميت بهذا الاسم لأنها كانت تقطف من الصينية وانتشرت القطايف في مصر خلال العصور الإسلامية، وأصبحت من الحلويات الشعبية التي تحضر في المنازل والمحلات.

وتطورت القطايف في مصر عبر العصور، وأصبحت هناك حشوات مختلفة منها.

ارتباط القطايف برمضان

وتعتبر القطايف من الحلويات الخفيفة التي يفضلها الكثيرون بعد الإفطار.

أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2025

وشهدت أسواق المخبوزات في مصر استقرارا في أسعار الكنافة والقطايف والرقاق والسمبوسة مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ارتفاع اسعار الدقيق وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025.

ارتفاع أسعار الدقيق

أوضح مدحت، مدير محل فطاطري يعمل في هذا المجال منذ 23 عامًا، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين يومًا الماضية، حيث زاد سعر طن الدقيق بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 18,500 جنيه بعد أن كان 17,500 جنيه، بينما وصلت أسعار بعض الأنواع الأخرى إلى 25,000 جنيه للطن.

وفقًا لمدحت، فإن أسعار المخبوزات الرمضانية لهذا العام هي كالتالي:

* كيلو الرقاق: 40 جنيهًا

* كيلو القطايف: 40 جنيهًا

* كيلو الكنافة: 40 جنيهًا

* باكت الجلاش: 20 جنيهًا

* باكت السمبوسة: 30 جنيهًا

* عيش سوري (5 لقمات): 20 جنيهًا

وتختلف أسعار الكنافة والقطايف من محل إلى آخر وفقًا لنوع الدقيق المصنعين منها، فضلًا عن درجة جودته.

حيث تبدأ الاسعار في الاسواق كالتالي

تراوح سعر كيلو الكنافة نية بين 30 و60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قطائف نية بين 35 و55 جنيهًا.

تراوح سعر السمبوسة لفة بين 40 و55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جلاش بين 35 و55 جنيهًا.

زيادة الإقبال على المخبوزات الرمضانية

أكد مدحت أن الإقبال على شراء المخبوزات الرمضانية هذا العام أفضل من العام الماضي، وأن أبرز المنتجات التي تشهد إقبالًا كبيرًا هي السمبوسة والرقاق، يليهما الكنافة والقطايف.

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