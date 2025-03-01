إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزى الأردنية بعد الكشف الجنائى عليها

قال مصدر أمنى: إن أجهزة الأمن بالقاهرة ستنهى إجراءات الإفراج عن سوزى الأردنية تنفيذا لقرار النيابة، موضحا أنه سيتم الكشف الجنائى عليها، وفى حال عدم اتهامها فى أى قضايا ستغادر قسم الشرطة عائدة إلى منزلها.

الإفراج عن سوزى الأردنية

وأمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية، وذلك بعد فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال محامي الشركة ضد التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

كما أجرت النيابة، تحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالاساءة لشركة من خلال بث مقطع فيديو، أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر للفتيات والسيدات بشروط مريبة، وأيضا اتهامها بالاتجار في البشر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

وكان محام قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، وذكر البلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال، ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.

وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها، وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصوص بالموظفات.

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