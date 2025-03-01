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رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز علي سانت باولي بثنائية في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره سانت باولي بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الألماني

مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي

سجل بوروسيا دورتموند الهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق لاعبه سيرهو جيراسي، ثم جا الهدف الثاني عن طريق كريم أديمي في الدقيقة 58.

ترتيب بوروسيا دورتموند وسانت باولي في الدوري الألماني 

وبهذا الفوز الثمين رفع نادي بوروسيا دورتموند رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر من ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد نادي سانت باولي عند النقطة 21 في المركز الـ15.

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بوروسيا دورتموند سانت باولي الدوري الألماني بوروسيا دورتموند و سانت باولي كريم أديمي

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