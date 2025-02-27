بتخفيضات تصل إلى 30%، افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة الروضة في دمياط

تحت رعاية محافظ دمياط...

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، معرض " أهلًا رمضان " للسلع الغذائية والأساسية بمدينة الروضة والذى أقامته الوحدة المحلية للمدينة استعدادًا لشهر رمضان المبارك،حيث جاء الافتتاح بحضور الأستاذة سوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة

افتتاح معرض " اهلا رمضان " بالروضة بدمياط

المعرض تضمن السلع الغذائية والأساسية واللحوم البلدية والأسماك والمجمدات والتمور ومنتجات الألبان

هذا وقد تفقد " السكرتير العام المساعد " المعرض الذى تضمن السلع الغذائية والأساسية واللحوم البلدية والأسماك والمجمدات والتمور ومنتجات الألبان وأيضًا الملابس، للبيع بأسعار مخفضة، حيث حرص اللواء عبد الله عاشور على التواصل مع العارضين والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم أمام المواطنين ووجه بتخفيض أسعار سلع العدس والبيض والسكر.

فيما ويشار إلى قيام المحافظة بإقامة معارض " أهلا رمضان " بمختلف المناطق لتوفير السلع الغذائية والأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.