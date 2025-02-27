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بتخفيضات تصل إلى 30%، افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة الروضة في دمياط

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض " اهلا رمضان " بالروضة بدمياط

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، معرض " أهلًا رمضان " للسلع الغذائية والأساسية بمدينة الروضة والذى أقامته الوحدة المحلية للمدينة استعدادًا لشهر رمضان المبارك،حيث جاء الافتتاح بحضور الأستاذة سوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة    

افتتاح معرض
افتتاح معرض " اهلا رمضان " بالروضة بدمياط 

المعرض تضمن السلع الغذائية والأساسية واللحوم البلدية والأسماك والمجمدات والتمور ومنتجات الألبان

 

هذا وقد تفقد " السكرتير العام المساعد " المعرض الذى تضمن السلع الغذائية والأساسية واللحوم البلدية والأسماك والمجمدات والتمور ومنتجات الألبان وأيضًا الملابس، للبيع بأسعار مخفضة،  حيث حرص اللواء عبد الله عاشور على التواصل مع العارضين والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم أمام المواطنين ووجه بتخفيض أسعار سلع العدس والبيض والسكر.

فيما ويشار إلى قيام المحافظة بإقامة معارض " أهلا رمضان " بمختلف المناطق لتوفير السلع الغذائية والأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

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