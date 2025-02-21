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تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط...

جراحة دقيقة لتركيب صمام مخى بريتونى لمريضة بمستشفى دمياط العام (صور)

مستشفى دمياط العام،
مستشفى دمياط العام، ڤيتو

أجرى الفريق الطبى بمستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور معاذ ياسر العبد جراحة دقيقة لتركيب صمام مخى بريتونى لمريضة تعانى من فشل كلوي وغيبوبة. 

 

إجراء جراحة لتركيب صمام مخي بريتونى بمستشفى دمياط العام

 

 حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة لها قبل إجراء الجراحة والتى تبين خلالها من وجود استسقاء حاد بالمخ أثر على درجة الوعى والحركة، وعليه تم التعاون مع كافة الأقسام للتجهيز لإجراء الجراحة وتركيب الصمام لصرف ضغط السائل النخاعى الزائد وخروج الحالة بدرجة وعى كاملة بعد نجاح العملية، والتى تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بدمياط، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار بتخصص جراحات المخ والأعصاب

 

 جراحة ناجحة لتركيب صمام مخى بريتونى
 جراحة ناجحة لتركيب صمام مخى بريتونى

 

 

هذا وقد توجه  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالتحية إلى مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران والدكتور محمد اللبان مدير المستشفى،  والفريق الطبى بالمستشفى " الدكتور معاذ ياسر العبد (مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب)، الدكتور محمد إيهاب قابيل (مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، الدكتور أحمد شوقى (أخصائي التخدير )، الدكتور احمد محمود (أخصائي الكلى الصناعى) و الدكتورة  شيماء الاغا (أخصائي الكلى الصناعى) وجميع افراد الطاقم الطبي المعاون على هذه الجهود الناجحة.

الدكتور محمد اللبان مدير المستشفي العام
الدكتور محمد اللبان مدير المستشفي العام

 

الدكتور معاذ ياسر العبد
الدكتور معاذ ياسر العبد

 

القضاء على قوائم الانتظار بتخصص جراحات المخ والأعصاب

 

وأكد " محافظ دمياط " دعمه المستمر للمنظومة الطبية بالمحافظة، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار.

 

 

 

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