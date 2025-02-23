محافظ دمياط يقيل مدير مدرسة لعدم الانضباط (صور)

استهل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة شطا الثانوية الصناعية بنين، للوقوف على سير اليوم الدراسى، ومستوى الانضباط داخل المدرسة.

وتفقد " المحافظ " الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالورش وقاعة تدريس مادة التربية العسكرية، وأعرب " محافظ دمياط " عن استيائه الشديد من عدم وجود انضباط دراسى داخل المدرسة، وعدم التزام الطلاب بالحضور، وأيضًا المعلمين، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الانضباط باليوم الدراسى.

محافظ دمياط يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة شطا الصناعية

وعلى هذا الصعيد، طالب " محافظ دمياط " إدارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والاداريين بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

و قرر" الدكتور أيمن الشهابى " إقالة مدير المدرسة من منصبه وأكد أنه لن يتم السماح بأى تقصير، حيث شدد على تواجد المعلمين والتزامهم بالجداول وأيضًا منع غياب الطلاب وتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسى.

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