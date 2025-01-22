سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

أسعار قمر الدين في الأسواق، تطور صناعة ياميش رمضان يفرض نفسه كل موسم، وهذا التطور وصل إلى قمر الدين الذي يعد من أبرز الأصناف الرمضانية، التي لا تخلو منها البيوت المصرية خلال الشهر الكريم.

تأسيس شركات مصرية عديدة لإنتاج قمر الدين مع ارتفاع المستورد

وخلال الأربع سنوات الأخيرة؛ تطورت صناعة قمر الدين، ليطرح أنواعا مختلفة منه في شهر رمضان الموسم الرئيسي له، ومع ارتفاع أسعار قمر الدين المستورد خلال السنوات الماضية، تأسست شركات مصرية عدة لإنتاجه بجودات متفاوتة.

أسعار لفة قمر الدين

تطور صناعة قمر الدين مع الإبقاء على اللفائف التقليدية

وشملت مراحل تطور صناعة قمر الدين استعدادًا لموسم 2025، الإبقاء على لفائف قمر الدين الشهيرة التقليدية، إلى جانب استحداث أشكال وأحجام مختلفة، نستعرضها في السطور الآتية:

انتشار قمر الدين سيجار ضمن أصناف الياميش 2025

قمر الدين «سيجار» الذي طرح خلال العامين الماضيين لكن بكميات قليلة في أماكن محدودة، أما في موسم رمضان 2025؛ فشهد انتشار قمر الدين «سيجار»، وهو عبارة عن علبة تحتوي على لفائف من قمر الدين منفصلة على شكل السيجار الكوبي الشهير.

قمر الدين أصابع

«قمر الدين صوابع» ينافس كبسولة

واستحدث منه شكلًا جديدًا خلال موسم 2025؛ عبارة عن لفائف منفصلة مغلفة من قمر الدين؛ تباع بالكيلو «سائبة»، يطلق عليها الباعة في محلات العطارة في الأزهر والغورية، «قمر الدين صوابع»، وهو أكبر حجمًا من «قمر الدين كبسولة» الذي ظهر خلال الموسم الماضي.

قمر الدين بايتس أو قطع

قمر الدين كبريت جديد موسم ياميش رمضان 2025

وهذا بخلاف قمر الدين «كبريت» كما يطلق عليه الباعة في المحلات؛ لأن حجمه أقرب إلى علبة الكبريت، وهو استحداث لقمر الدين بايتس أو قطع، الذي ظهر أيضًا في الموسم السابق، لكن قمر الدين كبريت أصغر حجمًا من البايتس.

طرح قمر الدين بونبون خلال موسم 2025

وجديد قمر الدين في رمضان 2025، طرح «قمر الدين بونبون» وهو عبارة عن أكياس صغيرة من قمر الدين مغلفة «بونبون»، وتباع أيضًا بالكيلو.

قمر الدين

جولة فيتو لرصد أسعار قمر الدين بأشكاله وأحجامه المختلفة

وبعد أن استعرضنا جديد ياميش رمضان 2025 الخاص بقمر الدين، ننتقل إلى الحديث عن أسعار قمر الدين بأشكاله وأحجامه المختلفة، وفقًا لجولة قامت بها «فيتو» في محلات العطارة بالغورية وشارع الأزهر؛ في السطور الآتية:

طرح أشكال جديدة من قمر الدين تلائم الظروف الاقتصادية للمواطنين

في البداية؛ قال محمد حسني بائع في أحد محلات العطارة إن موسم ياميش 2025، شهد تطورًا ملحوظًا، وانتشارًا في طرح الأشكال الجديد من قمر الدين، التي تتميز بأنها أصغر حجمًا، واقتصادية تلائم الظروف المعيشية الحالية للمواطنين.

قمر الدين سيجار

3 أنواع من قمر الدين حسب دولة المنشأ

وأضاف: أنه يوجد 3 أنواع من قمر الدين حسب دولة المنشأ، وهم حسب الجودة التركي ثم السوري وأخيرًا المصري، الذي نافست بعض الشركات المصرية نظيرتها في جودة تضاهي المستورد، لكن هناك أنواع أخرى صناعة شعبية، بخلاف «بير السلم».

10 شركات مصرية شهيرة تنافس على صناعة قمر الدين

وتابع: أنه يوجد في السوق المصرية نحو 10 شركات مصرية شهيرة لصناعة قمر الدين، حيث تتفاوت أسعاره حسب الجودة.

أسعار لفة قمر الدين في موسم رمضان 2025

وعن أسعار لفة قمر الدين في موسم رمضان 2025؛ أوضح أن سعر لفة قمر الدين بجودات مرتفعة لوزن 400 جرام تبدأ من 55 جنيهًا، وتتفاوت أسعار لفه قمر الدين من 55 و60 و65 و70 و75 و80 و85 جنيهًا.

قمر الدين كبسولة

أغلى لفة قمر الدين خلال موسم 2025

وأشار إلى أن أغلى لفة قمر الدين خلال موسم 2025، تتراوح أسعارها من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات، بخلاف أنواع أقل جودة من قمر الدين تبدأ من 25 جنيهًا.

أسعار قمر الدين سيجار وأصابع في المحال

وعن أسعار قمر الدين من الأشكال الجديدة خلال الموسم، قال إن سعر قمر الدين سيجار يصل لـ 115 جنيهًا، وهي علبة تحتوي على شرائح قمر الدين قليلة السكر، وأن سعر قمر الدين «صوابع » يصل لـ 120 جنيهًا.

سعر قمر الدين

سعر قمر الدين كبريت

وأضاف أن سعر كيلو قمر الدين قطع صغيرة أو كما نطلق عليه « كبريت» لأنه في حجم علبة الكبريت؛ نحو 320 جنيهًا.

قمر الدين كبريت

كيلو قمر الدين بونبون بـ 320 جنيهًا

واستطرد قائلًا: أما جديد موسم ياميش رمضان 2025، فهم قمر الدين بونبون الذي يباع بالكيلو، وهو في حجم البونبون وأيضًا قليل السكر، ويباع سعر كيلو قمر الدين بونبون بـ 320 جنيهًا.

قمر الدين بونبون

أسعار لفة قمر الدين فواكه

أضاف: أن بعض الشركات استحدثت قمر الدين نكهات فواكه مختلفة وليست المشمش فقط، وعن أسعار لفة قمر الدين فواكه وزن 400 جرام؛ أوضح أنها كالآتي:

بلغ سعر قمر الدين فراولة نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين مانجو نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين جوافة نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين أناناس نحو 45 جنيهًا.

سعر لفه قمر الدين

اسعار لفة قمر الدين وزن 400 جرام

وفي نفس السياق، نستعرض اسعار لفة قمر الدين وزن 400 جرام، وفقًا للجولة في المحال التجارية ومحلات العطارة، وهي كالأتي:

تراوح سعر لفة قمر الدين الأحلام من 105 إلى 110 جنيهات. بلغ سعر قمر الدين توليدو نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر قمر الدين علاء الدين نحو 28 جنيهًا. بلغ سعر لفة قمر الدين فيرجينيا نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر قمر الدين منار نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر لفة قمر الدين بيرويا نحو 75 جنيهًا بلغ سعر قمر الدين زين نحو 70 جنيهًا بلغ سعر لفة قمر الدين سامو نحو 98 جنيهًا.

سعر لفة قمر الدين في الأسواق

بلغ سعر قمر الدين بدر الدين نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين المرمر نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الكوثر نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الصالح نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين تريدوان نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين عدنان نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الحضارة نحو 105 جنيهات.

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