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قمر الدين السوري بـ 65 جنيها، أسعار ياميش رمضان في منفذ بيع المنتجات الزراعية بالجيزة

ياميش رمضان، فيتو
ياميش رمضان، فيتو
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 أعلنت محافظة الجيزة أسعار ياميش رمضان هذا العام في منفذ بيع المنتجات الزراعية التابع لمديرية الزراعة، حيث تم توفير مجموعة متنوعة من المنتجات خلال شهر رمضان الكريم.

وتشمل قائمة الأصناف أصنافًا متعددة من التمر، والمكسرات، والفواكه المجففة، حيث جاء سعر قمر الدين السوري بين 65 و105 جنيهات للفة، وسعر الزبيب الجولدن 50 جنيهًا لـ 250 جرامًا، بينما بلغ سعر عين الجمل بالقشر 150 جنيهًا لكل 500 جرام. 

كما تم توفير البلح بأسعار معقولة تبدأ من 45 جنيهًا للكيلو، وفقًا للنوع والجودة.

يذكر أن منفذ بيع المنتجات الزراعية بمحافظة الجيزة شهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وسط إجراءات تنظيمية وسهولة التسوق وتوفير المنتجات بكميات كافية للموسم.

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