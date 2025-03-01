السبت 01 مارس 2025
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صحة ومرأة

7 أطعمة محظورة في رمضان لتجنب مخاطر الصيام

مائدة الإفطار، فيتو
مائدة الإفطار، فيتو

 مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام الصائمين بالتغذية السليمة، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي ينصح الخبراء بتجنبها خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لتأثيرها السلبي على الصحة أثناء الصيام.

 

الأطعمة المالحة

 تتصدر الأطعمة المالحة قائمة الممنوعات، حيث تزيد من الشعور بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام الطويلة. وتتسبب في احتباس السوائل بالجسم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

المقليات والدهون

تشكل الأطعمة المقلية والدسمة عبئًا ثقيلًا على الجهاز الهضمي، حيث تسبب عسر الهضم والانتفاخ، وتزيد من الشعور بالخمول والتعب. كما أنها ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعرض الصائمين لمخاطر صحية.

 

السكريات والحلويات

 تؤدي الحلويات والسكريات إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، يتبعه انخفاض سريع، مما يسبب الشعور بالتعب والجوع. كما أنها تساهم في زيادة الوزن، وهو ما يتعارض مع أهداف الصيام الصحية.

 

الكربوهيدرات البسيطة

تمنح الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، طاقة سريعة الزوال، حيث ترفع مستوى السكر بالدم بشكل سريع، ثم ينخفض بنفس السرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب

 

الكافيين

تتسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، في جفاف الجسم والصداع، حيث تزيد من فقدان السوائل، وهو ما يتعارض مع حاجة الجسم للترطيب خلال الصيام.

 

الأطعمة الحارة

تؤدي الأطعمة الحارة إلى تهيج المعدة والحموضة، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصةً خلال فترة الصيام.

 

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة والدهون غير الصحية، مما يشكل خطرًا على الصحة.

نصائح مهمة لصيام صحي خلال رمضان

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب تناول الطعام بسرعة.

التقليل من الزيوت المهدرجة.

التقليل من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفلفل الحار والتوابل.

تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج المعدة والأمعاء.

الابتعاد عن الوجبات السريعة.

باتباع هذه النصائح، يمكن للصائمين تجنب المتاعب الصحية والاستمتاع بشهر رمضان بصحة ونشاط.

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