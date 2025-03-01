السبت 01 مارس 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يكلف السكرتير العام يبحث شكاوى المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب المحافظ

وقد عقد نائب محافظ الفيوم، لقاءًا لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية الخالدية التابعة لمركز أبشواى، بحضور  هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواى، التقى خلاله 22  مواطنا، كما بحث  10 طلبات مكتوبة.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله 9 حالات، واللقاء الآخر كان  بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 7 حالات،  بحضور  محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  15 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز.

نوعيات المشكلات المعروضة بلقاءات خدمة المواطنين

وقد تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل.

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كما وجه نائب محافظ الفيوم بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والسكان، لإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، وتوفير العلاج اللازم لهم على نفقة الدولة.

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