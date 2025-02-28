إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق اسيوط القاهرة الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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