500 مليون دولار و10,228 كيلومترًا.. مصر تخطط لربط أفريقيا بـ3 مسارات نقل في 4 أيام فقط

تسعى وزارة النقل لفتح آفاق التعاون والتنمية بينها وبين دول أفريقيا، من خلال عمليات الربط البرى والسككى ومشروعات النقل المشتركة، سواء مع الشمال الأفريقي أو مع دول وسط وجنوب أفريقيا

على صعيد آخر ضاعفت الجهات المسئولة عن مشروعات الربط الأفريقي بوزارة النقل، جهودها لتحقيق عمليات الربط الثلاثي بين مصر والدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، لربطها بمشروعات النقل النهري من خلال هيئة وادي النيل، والربط البري من خلال طريق كيب تاون القاهرة والربط السككي بواسطة قطار الإسكندرية، القاهرة، الخرطوم.

مشروعات النقل في أفريقيا وأبرزها الربط السككي

وعلى صعيد آخر تخطط وزارة النقل خلال الفترة المقبلة لطرح مشروع قطار أبو سميل السودان على المستثمرين المصريين والعرب والعالميين لبدء مشروعات الربط السككي بين مصر افريقا ، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليون دولار ومقرر له الربط مع مشروع قطار أسوان القاهرة السريع الكهربائي.

ومن جانبه قال المهندس علاء سعداوى عضو الاتحاد الدولى للنقل: إن الربط المصري الأفريقي والمشروعات الخاصة بالنقل فى عمق أفريقيا، هي أحد الحلول لزيادة التعاون والتقارب مع أفريقيا وفتح الباب أمام الصادرات والواردات الأفريقية المتجهة والقادمة من وإلى أوروبا، والتي لا تجد منفذا لها.

وأوضح أنه فى حالة تنفيذ هذا المشروع ستتمكن مصر من السيطرة على نسبة كبيرة من اقتصاديات وتجارة القرن الأفريقي.

وكشف عن وجود العديد من المشروعات التي تستهدف النقل تنفيذها في العمق الأفريقي خلال الفترة القادمة وعلى رأسها التوقيع على اتفاقيات لنقل البضائع الافريقية باسعار ميسرة من خلال نهر النيل.

وتسعى وزارة النقل خلال الفترة المقبلة لسرعة العمل على حل أي عقبة تواجه مشروعات الربط السككي بين مصر والدول الأفريقية، لتسهيل التعاون المشترك.

ويشمل مشروع الربط السككي عمليات الربط بين مصر ودول الشمال الإفريقي، وعمليات الربط بين مصر ودول الجنوب والوسط من خلال طريق القاهرة كيب تاون.

بالرغم من الأهمية الكبيرة لعمليات الربط بين الدول الأفريقية، لكن هناك عددا من العقبات والألغام التى تهدد المشروع، وعلى رأس هذه العقبات أزمة تأمين حركة القطار دوليا، خاصة أنه سيمر بين عدة دول وعمليات تأمين البضائع تحتاج لتكاليف مرتفعة للغاية فى ظل تمركز العديد من الصراعات على أطراف هذه الدول وبالتالي سيكون من الصعب تأمين حركة القطار.

العقبة الثانية هى عمليات سرقة القضبان، فالحركة لن تكون سوى بمعدل قطار كل يوم أو يومين على أقصى تقدير، وبالتالى فإن بعض الخطوط ستكون عرضة للسرقة كما حدث لخط سكك حديد الفردان التى سرقت قضبانه لقلة مرور القطارات عليها، ومن المتوقع أن تكون هناك مسافات كبيرة فى أماكن مفتوحة بعيد عن الحراسة وبالتالي من السهل سرقة القضبان.

وقال المهندس عبدالله فوزى مستشار رئيس السكك الحديدية سابقا، إن مشروعات التنمية المشتركة بين مصر والسودان سيكون لها آثار إيجابية عديدة على البلدين.

المشروعات المشتركة مع أفريقيا

وأضاف أن مصر والسودان، لديهما العديد من المشروعات المشتركة منها على سبيل المثال طريق القاهرة كيب تاون للربط البرى مع أفريقيا والذى يمر عبر ميناء قسطل أو ميناء أرقين على الحدود المصرية السودانية، يضاف إلى ذلك مشروعات الربط السككي بواسطة اعادة تفعيل خط الربط بالسكك الحديد من منطقة أبوسمبل الى شمال السودان.

وأكد أن مشروعات الربط والنقل متعدد الوسائط التى تقوم عليها النقل خلال الفترة المقبلة، ستكون لها آثار كبيرة فى تسهيل عمليات التنمية الاقتصادية ونقل الركاب والبضائع.

شبكة وسائل النقل

وأوضح أن مصر تمتلك شبكة حقيقة تربط بين السكك الحديدية والمترو والنقل البرى والموانئ وتربط مشروعات موانئ البحر الأحمر من على البحر الأحمر وموانئ دمياط والإسكندرية على البحر المتوسط، وتوجد عليها خطوط مكتملة لنقل البضائع.

وأكد فوزى أن مشروعات الربط ستساهم فى نقلة نوعية فى قطاع نقل البضائع خلال السنوات المقبلة سيكون جاذب جدا للشركات لنقل البضائع من موانئ السخنة وشرق بورسعيد ومن موانئ الاسكندرية وغيرها، وصولا الى الجنوب ومنه إلى أفريقيا.

وشدد على أهمية المشروعات الاخيرة سواء قطار العين السخنة وقطار السكك لحديدية لربط مدن الصناعية مثل مدينة السادات وغيرها بخطوط نقل البضائع مع موانئ الإسكندرية.

تفاصيل شبكة ربط مصر والسودان

وتمتلك مصر العديد من الخطوط لربط مصر والسودان منها، خط السكك الحديدية الذى يربط أسوان بمنطقة أبو سميل ومنها إلى السودان وخط النقل البرى عبر موانئ أرقين وقسطل.

وبخلاف مشروعات السكك الحديدية تمتلك مصر قطاعات نقل بضائع برى للربط بين مصر والأردن والسعودية والعراق وغيرها من الدول العربية، وتعمل مصر على تدشين خط برى بين مصر والأردن خلال الفترة المقبلة لدعم التنمية ونقل البضائع.

وتسعى النقل إلى زيادة التعاون مع الدول الأفريقية من خلال القيام بالعديد من المشروعات التي تستهدف ربط الطرق والمحاور المصرية بالقارة الإفريقية بهدف نقل تجارة الدول الأفريقية إلى أوروبا وآسيا عبر مصر.

مشروع طريق القاهرة- كيب تاون لربط مصر بريا بجميع دول القارة

طريق القاهرة كيب تاون،فيتو

وزارة النقل تسعى إلي الانتهاء من مشروع الربط البري بين مصر ودول أفريقيا من خلال طريق القاهرة كيب تاون، حيث أعلنت الحكومة المصرية في يوليو 2015 تدشين مشروعها الإقليمي "القاهرة – كيب تاون" بهدف الربط بين دول القارة، بالإضافة إلى مشاركة مصر في أعمال البنية التحتية للمشروع بهدف تحقيق تبادل تجاري بين مصر والدول الأفريقية والمشاركة في نقل تجارة الدول الإفريقية عن طريق الموانئ المصرية.

18 مليار دولار تكلفة مشروع القاهرة- كيب تاون

وزارة النقل أشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع القاهرة- كيب تاون 18 مليار دولار ينفذ المحور على 4 مراحل مختلفة تضم أعمال تمهيد ورصف الطرق وتطوير الموانئ البرية للدول المشاركة في الطريق وهي مصر وشمال السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولًا إلى جنوب إفريقيا، بطول 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو متر في مصر وأعلنت مصر الانتهاء من كافة أعمال الطريق داخل الحدود المصرية.

الهدف من تنفيذ مشروع القاهرة- كيب تاون

القاهرة – كيب تاون،فيتو

يستهدف مشروع طريق القاهرة كيب تاون في الأساس تسهيل النقل البري بين الدول الأفريقية المشاركة في هذا الطريق بحيث يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التي يمر بها الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا في ظل بط تقدم وسائل المواصلات في الدول الأفريقية وعدم توافر وسائل مواصلات بالرغم من وجود مجموعة كبيرة من المجاري النهرية الصالحة للملاحة، إلا أنها تكاد أن تقتصر على القسم الغربي والأوسط من أفريقيا، بالإضافة إلى مجرى النيل في مصر والسودان، وبقية أفريقيا محرومة تمامًا من هذه الوسيلة.

مشروع ربط مصر بحريا بدول أفريقيا عن طريق تنزانيا

وزير النقل أشار إلى أن هناك مقترح بربط ميناء سفاجا المصرية بميناء دار السلام التنزاني، بالإضافة إلى العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية، وفي مقدمتها تنزانيا باعتبارها البوابة الرئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة.

ميناء دار السلام ،فيتو

يعد ميناء دار السلام أحد أهم موانئ الإرتكاز في شرق أفريقيا لذلك تدرس وزارة النقل مخطط لربط ميناء دار السلام بميناء سفاجا وذلك من أجل تسهيل حركة التجارة الأفريقية وخصوصا الدول الأفريقية الحبيسة التي لا تتمتع بوجود ظهير بحري على حدودها.

أهمية ميناء سفاجا في الربط البحري بين مصر وأفريقيا

يقوم ميناء سفاجا بدور حيوي في نقل تجارة مصر الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية، كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة، وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخليج من مواطني الوجه القبلي، وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادي.

مشروع الربط السككي بين مصر وأفريقيا عن طريق قطار أبو سمبل السودان

تخطط وزارة النقل خلال الفترة المقبلة لطرح مشروع قطار أبو سمبل السودان على المستثمرين المصريين والعرب والعالميين لبدء مشروعات الربط السككي بين مصر افريقا ، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليون دولار ومقرر له الربط مع مشروع قطار أسوان القاهرة السريع الكهربائي.

قطار أبو سمبل السودان،فيتو

و شهد عام 2020 توقيع وثيقة تعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة النقل السودانية في مجال الربط السككي ونصت الوثيقة على توفير تمويل لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان بحيث يكون التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

ويشمل مشروع الربط السككي عمليات الربط بين مصر ودول الشمال الإفريقي، وعمليات الربط بين مصر ودول الجنوب والوسط من خلال طريق القاهرة كيب تاون.

العقبات التي تواجه مشروع الربط السككي بين مصر والسودان

بالرغم من الأهمية الكبيرة لعمليات الربط بين الدول الأفريقية، لكن هناك عددا من العقبات والألغام التى تهدد المشروع، وعلى رأس هذه العقبات أزمة تأمين حركة القطار دوليا، خاصة أنه سيمر بين عدة دول وعمليات تأمين البضائع تحتاج لتكاليف مرتفعة للغاية فى ظل تمركز العديد من الصراعات على أطراف هذه الدول وبالتالي سيكون من الصعب تأمين حركة القطار.

سكك حديد السودان،فيتو

الفريق كامل الوزير خلال زيارته اليوم للعاصمة الرواندية كيجالي على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات الإفريقية لخدمة مصالح الدول الافريقية،مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA التي تهدف إلى إنشاء سوق افريقي موحدة.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، والذي يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية السـاعية إلـــى التواجد في الســوق التنزاني.

كامل الوزير: قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام قادتنا

وأضاف الفريق كامل الوزير ان قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام قادتنا باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

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