وصول 15 ألف طن قمح من أستراليا عبر ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط عن استقبال 9 سفن بحرية بينما غادر 12 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( DELTA ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 متر وعرضها 28 م القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 14550 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأشار المركز الإعلامي لميناء دمياط إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24279 طنا تشمل 1509 أطنان أسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر و4019 طن يوريا و2804 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طنا تشمل:50 طن سلاج و2467 طن زيت طعام و1153 طن خشب زان و13709 أطنان قمح و10137 طن فول و3016 طن حديد.

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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 72076 طنًا

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا.



كما شهد ميناء دمياط مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.