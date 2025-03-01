السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

يستهل القاريء الشيخ محمد رفعت تلاوات المغرب خلال شهر رمضان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ويتلو الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سور: هود والضحى والعَلَق، وتسبق التلاوة أذان المغرب بثلاثة أرباع الساعة تقريبا.

رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدول تلاوات المغرب، حيث تضمن تلاوات لـ28 قارئًا راحلًا، وقارئين معاصرين هما: أحمد نعينع ومحمود صديق المنشاوي. ويحظى قرآن المغرب بجماهيرية كبيرة بين مستمعي إذاعة القرآن الكريم. وكان التسويف في نشر جدول قراء المغرب أثار جدلا خلال في الفضاء الألكتروني خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، تعهد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني بإذاعة تلاوات لم تذع من قبل خلال شهر رمضان.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد المسلماني محمد رفعت إذاعة القرآن الكريم
ads

الأكثر قراءة

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

بنتايج يتسبب في إخراج لاعب الزمالك من حسابات معسكر الفراعنة المقبل

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحلانجي

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

منوعات

المزيد

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان؟

هل يجوز دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة وهذه أسباب اختصاص الرسول به

المزيد
الجريدة الرسمية