ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

يستهل القاريء الشيخ محمد رفعت تلاوات المغرب خلال شهر رمضان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. ويتلو الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سور: هود والضحى والعَلَق، وتسبق التلاوة أذان المغرب بثلاثة أرباع الساعة تقريبا.

رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدول تلاوات المغرب، حيث تضمن تلاوات لـ28 قارئًا راحلًا، وقارئين معاصرين هما: أحمد نعينع ومحمود صديق المنشاوي. ويحظى قرآن المغرب بجماهيرية كبيرة بين مستمعي إذاعة القرآن الكريم. وكان التسويف في نشر جدول قراء المغرب أثار جدلا خلال في الفضاء الألكتروني خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، تعهد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني بإذاعة تلاوات لم تذع من قبل خلال شهر رمضان.

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