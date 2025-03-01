المسلماني: خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم في رمضان

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني لتقديم خريطة جديدة لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة ابتداءً من اليوم.

الهيئة الوطنية للإعلام نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: علي صعيد خريطة الأذان تم ضم أذان الشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار إلي قائمة الأذان، ليصبح أذان إذاعة القرآن الكريم بصوت تسعة من عمالقة المدرسة المصرية، علي أن يكون أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت، وبذلك تضم قائمة الأذان كلا من: محمد رفعت، ومحمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، وعلي محمود، وطه الفشني، وسيد النقشبندي.

أما علي صعيد خريطة التلاوة، فسوف يستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم إلي ثمانية عشرة تلاوة للشيخ مصطفي إسماعيل تذاع لأول مرة، كما سيستمع إلي تلاوات للشيخ محمد رفعت تعود إلي عام ١٩٣٤، لم تتم إذاعتها من قبل، وتذيعها إذاعة القرآن الكريم بعد ٩١ عامًا من تسجيلها،كما تبث إذاعة القرآن الكريم أيضًا تلاوات نادرة لم تدع من قبل للشيخ طه الفشني، والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية: يجري الإعداد حاليًا لمفاجأة كبري في إطار العودة القوية لإذاعة القرآن الكريم، سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

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