لأول مرة، عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات سجلت عام ١٩٣٤

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام تلاوات نادرة تعود إلي عام ١٩٣٤.

واستقبل اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، السيدة هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم.

حفيدة الشيخ رفعت

وقالت حفيدة الشيخ رفعت إن التسجيلات النادرة قد تسلمتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان القوصية محافظة أسيوط، والذي قام بتسجيلها من الإذاعة المصرية قبل ٩١ عامًا.

وتعمل مدينة الانتاج الآعلامي علي رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث يتم البث في شهر رمضان المعظم،ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.