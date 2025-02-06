الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

لأول مرة، عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات سجلت عام ١٩٣٤

حفيدة الشيخ رفعت
حفيدة الشيخ رفعت مع المسلماني، فيتو

 

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام تلاوات نادرة تعود إلي عام ١٩٣٤.

 

واستقبل اليوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، السيدة هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم.

 

حفيدة الشيخ رفعت

 

وقالت حفيدة الشيخ رفعت إن التسجيلات النادرة قد تسلمتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان القوصية محافظة أسيوط، والذي قام بتسجيلها من الإذاعة المصرية قبل ٩١ عامًا.

 

وتعمل مدينة الانتاج الآعلامي علي رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث يتم البث في شهر رمضان المعظم،ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولي.

 

 

 

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الشيخ رفعت الشيح محمد رفعت الهيئة الوطنية للاعلام ماسبيرو

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