السبت 01 مارس 2025
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رياضة

موعد إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد إعلان القائمة النهائية للاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، فإن حسام حسن قد يعلن القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، أحد يومي 6 أو 7 مارس الجاري حيث تختتم مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز يوم 5 مارس.

24 لاعبا في معسكر منتخب مصر

وبحسب المصدر، فإن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل ستضم 24 لاعبا، بينهم 6 محترفين إلى جانب أربع حراس مرمى.

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بدية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومي 20 أو 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

 

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