السبت 01 مارس 2025
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رياضة

رباعي الزمالك يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر في معسكر مارس

حسام عبد المجيد مدافع
حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الأيام القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

4 لاعبين من الزمالك ضمن قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن استقر على ضم رباعي الزمالك “محمد عواد وأحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة”، لمعسكر الفراعنة المقبلة، فيما لم يحسم المدير الفني موقفه النهائي من ضم لاعب الوسط نبيل عماد دونجا 

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بدية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومي 20 أو 21 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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