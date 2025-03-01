السبت 01 مارس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

 لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر اصطدام سيارتين ملاكي بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمى المار بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وكان اللواء محمود الكومنى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكى بمنطقة نزلة سعد عطية على الطريق الاقليمى المار بدائرة مركز الباجور وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

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منطقة نزلة سعد عطية بمركز الباجور محافظة المنوفية المنوفية اخبار حوادث المنوفية

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