الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط نصف طن أسماك فاسدة في حملة على أسواق المنوفية

ضبط نصف طن أسماك
ضبط نصف طن أسماك فاسدة في حملة على أسواق المنوفية

 قال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن شن حملة تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات ومحلات الدواجن بدائرة الشهداء، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية ووليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

 

ويأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين. 

 

محلات الجزارة والمطاعم بالمنوفية

 ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح  العام.

وجاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية  المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى المنوفية محافظة المنوفية مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

مصرع شاب غرقا داخل بحر كوبري كفر ربيع في المنوفية

بسبب وجبة إندومي، تسمم أسرة في المنوفية

"معهد تيودور بلهارس يستقبل وفدًا من معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية "

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه
ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

حتى تكتمل الحزمة الاجتماعية

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

جدول مباريات الأهلي فى شهر رمضان

منوعات

المزيد

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية