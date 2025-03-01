تحرير 126 محضر مخالفات خلال حملات تموينية في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية حملات تفتيشية مفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

توافر السلع الغذائية والأساسية

وتم تحرير 126 محضر مخالفات مخابز وأسواق بنطاق المحافظة لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط 4 طن سكر وأرز مجهولة المصدر بناحية مركز الباجور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور اليومي ومتابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان الكريم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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