اللحمة بـ 285 جنيها، أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان في البحيرة (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" أسعار منتجات معرض أهلا رمضان بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بتخفيضات علي السلع لتكون في متناول المواطن، حيث تسجل أسعار اللحوم 285 جنيه للكيلو وزجاجة الزيت بـ72 للكيلو جرام، والزبيب 140 جنيه للكيلو، وسعر التمر 25 جنيه للكيلو جرام.

فعاليات "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظة

وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، افتتحت عدة معارض "أهلًا رمضان" بعدة مراكز بمحافظة البحيرة ونظمتها عدة جهات منها الغرفة التجارية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك ضمن فعاليات "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظة.

ويضم المعارض اقسام المختلفة، بمشاركة العديد من الشركات التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، البقوليات، الياميش، اللحوم الطازجة التي تباع بأسعار 300 جنيه بالإضافة إلى الملابس والمنظفات وكل ما يلزم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما يشارك جهاز مستقبل مصر بالخضروات الطازجة بأسعار مخفضة.

افتتاح 42 معرضًا في مختلف المناطق

ويُعد المعرض جزءًا من سلسلة من المعارض التي يتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن البحيرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي ومديرية التموين وعدد من الجهات المعنية، حيث تخطط المحافظة لافتتاح 42 معرضًا في مختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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