الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

بتخفيضات تصل 30 %، أسعار السلع بمعرض أهلًا رمضان في البحيرة (فيديو)

معرض اهلا رمضان بالبحيرة
معرض اهلا رمضان بالبحيرة

رصدت عدسة" فيتو " أسعار منتجات معرض أهلا رمضان بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بتخفيضات وصلت إلى 30% حيث، تتراوح أسعار كيلو التمر الأسواني من ١٠ جنيات إلى  ٢٥ جنيها، كيلو السكر يسجل ٢٧ جنيها وكيلو الدقيق بـ ٢٠ جنيها.

فعاليات "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظة

وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، افتتحت معرض "أهلًا رمضان" بمركز إيتاي البارود، والذي نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع الوحدة المحلية أمام مكتب البريد، وذلك ضمن فعاليات "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظة. 

حيث تفقدت الدكتورة جاكلين عازر أقسام المعرض المختلفة، التي تضم 20 شركة عارضة تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، البقوليات، الياميش، اللحوم الطازجة التي تباع بأسعار 300 جنيه بالإضافة إلى الملابس والمنظفات وكل ما يلزم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، كما يشارك جهاز مستقبل مصر بجزء خاص بالخضروات الطازجة بأسعار مخفضة.

افتتاح 42 معرضًا في مختلف المناطق

ويُعد المعرض جزءًا من سلسلة من المعارض التي يتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن البحيرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي ومديرية التموين وعدد من الجهات المعنية، حيث تخطط المحافظة لافتتاح 42 معرضًا في مختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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فيتو اسعار منتجات أهلا رمضان إيتاى البارود
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