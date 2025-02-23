إزالة 341 طنًّا من المخلفات الصلبة في البحيرة

واصلت محافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإعادة الانضباط للشوارع وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وذلك من خلال لجنة مكبره تضم القوات المسلحة وإدارة البيئة بالديوان العام والوحدة المحلية، والتي تستهدف إزالة المخالفات والبؤر العشوائية ونظافة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث تم تنفيذ حملة موسعة بمركز ومدينة إدكو، وقد أسفرت الحملة عن رفع 341 طنًا من المخلفات الصلبة بمناطق متعددة، مع تحرير محاضر بيئية للمخالفين

رفع بجوار شريط السكة الحديد 300 طن مخلفات من ثلاثة قطع اراض

وتم رفع بمركز ادكو بغرب شارع المصيف - طريق جمال عبد الناصر بجوار شريط السكة الحديد 300 طن مخلفات من ثلاثة قطع أراض، وبجوار الموقف رفع 30 طنًا من المخلفات، وعزبة كوم بلاج تم إزالة 5 أطنان من المخلفات، شونة جراج الوحدة المحلية أمام نادي المهندسين الزراعيين تم رفع 1 طن من المخلفات، وقرية رقم 6 بجوار محطات طلمبات إدكو للصرف تم رفع 2 طن من المخلفات، وإطفاء حريق شب في المخلفات الصلبة بخط الجسر، مع تحرير محاضر للمتسببين بالحريق، وطريق جسر مصرف الخيري بعد كوبري ممدوح الشهاوي تم رفع 1 طن من المخلفات، وبداية مركز إدكو بعد طلمبات حلق الجمل تم إزالة 2 طن من المخلفات الصلبة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها في تنفيذ حملات إزالة المخلفات ومنع التعديات البيئية للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تناشد جميع المواطنين التعاون والالتزام بعدم إلقاء المخلفات عشوائيًا لضمان بيئة نظيفة ومستدامة.

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