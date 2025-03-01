حملات مكثفة على المخابز في بلقاس بالدقهلية أول أيام رمضان

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، حملات مكثفة استهدفت المرور على المخابز بنطاق الوحدة المحلية بالمعصره في أول أيام شهر رمضان الكريم.





حملات مكثفة استهدفت المرور على المخابز ببلقاس

تأتي الحملات بناءا على توجيهات لواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المحاسب غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس،

بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز بالقرى بنطاق المجالس القروية.

حملة تفتيشية على المخابز بالمعصرة



حيث قام اليوم السبت طه السباعى نائب رئيس المركز بالإشتراك مع مكتب تموين المعصره بوجود كلا من دينا الحسينى مكتب تموين المعصره، هشام بحبح رئيس الوحدة المحلية بالمعصره، عصام سكرتير الوحده

بحملة تفتيشية علي المخابز بنطاق الوحدة المحلية بالمعصية.



ضبط 15 محضرًا تموينيا متنوعا

واسفرت الحمله عن تحرير وضبط 15 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 8 محاضر بيئة، 3 نقص وزن، 4 محاضر مواصفات



تم عمل تقرير للعرض على محاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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