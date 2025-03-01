المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المواعيد الجديدة للمخابز البلدية، والتي شهدت تعديلات تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتبدأ المخابز عملها خلال شهر رمضان الكريم، من الساعة السابعة صباحًا، بينما تفتح مخابز أخرى أبوابها بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت وزارة التموين أن بعض المخابز المستثناة ستعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وفق خطط كل مديرية تموينية، لتوفير الخبز خلال أوقات الذروة.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق خلال شهر رمضان

وأكدت وزارة التموين تكثيف المديريات للحملات الرقابية على المخابز البلدية لضمان استلامها حصص الدقيق التمويني المقررة، والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز. كما تم تشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بنقص الخبز أو المغالاة في الأسعار أو مخالفات المخابز.

متابعة مستمرة لتوافر السلع الأساسية

وتتابع الوزارة على مدار الساعة مدى توافر السلع التموينية الأساسية من خلال شركات الجملة والمنافذ المختلفة، لضمان عدم حدوث أي نقص طوال شهر رمضان، فضلا عن ضرورة سرعة التعامل مع أي أزمة طارئة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع اتخاذ إجراءات فورية لحل أي مشكلات تظهر في الأسواق.

تنسيق كامل بين الجهات لضمان استقرار الأسواق

وأشارت الوزارة إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديريات التموين والجهات المحلية المعنية، لضمان تنفيذ التعليمات على أرض الواقع، بما يضمن توفير الخبز والسلع التموينية بشكل منتظم طوال الشهر الفضيل.

وشددت الوزارة على عدم اسماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين خلال شهر رمضان، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية طوال الشهر الكريم.

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