طلاء الأسوار لتحسين الصورة الجمالية بشوارع أجا في الدقهلية

تشهد شوارع مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية طلاء ودهانات ورسومات الأسوار لتحسين الصورة الجمالية بشارع الساحة بحي اللاوندي..



رفع كافة الأسوار لتحسين الصورة البصرية



وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات المحاسب محمدعبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا، بتنفيذ العمل فى رفع كافة الأسوار الخاصة بملعب مركز شباب أجا،الذي تمت فيه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بالأرصفة.

دهانات وطلاء جدران السور وتحديثها باستخدام الألوان والرسومات

حيث شملت دهانات وطلاء جدران السور وتحديثها باستخدام الألوان والرسومات المناسبة التي تتماشى مع المعايير الجمالية، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح الأجزاء بالسور، مما يساهم في تحسين البيئة الحضرية ويقدم صورة حضارية وجمالية مميزة للمواطنين والزوار.

تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز الرؤية البصرية

وأوضح" رئيس المركز" أنه في إطار هذه الأعمال، تسعى رئاسة المركز إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز الرؤية البصرية بما يضيف لمسة جمالية، فضلًا عن إعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمدينة.

تعاون جميع المواطنين في الحفاظ على هذه الأعمال

كما شدد المحاسب محمدعبدالباقى رئيس المركز، على أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطوير في المدينة، وذلك لضمان وصول الخدمات إلى أعلى مستوى، وأشار إلى أهمية تعاون جميع المواطنين في الحفاظ على هذه الأعمال المنفذة لضمان بيئة حضرية وجمالية للشارع العام، وحماية الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة ومداخلها، مع تحسين مستوى الرؤية البصرية.

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