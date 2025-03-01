لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب وزيلينسكي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ساخرة عن المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، حيث بث النشطاء مقاطع فيديو تمت صناعتها بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه تطاول بالأيدي وملاكمة بين ترامب وزيلينسكي، واصفين هذه المقاطع بأنها كان من الممكن أن تحدث في حالة ما إذا استمر اللقاء بين ترامب وزيلينسكي.

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل بين ترامب وزيلينسكي

ويظهر أحد مقاطع الفيديو الساخرة، والمولدة بالذكاء الاصطناعي، قيام الرئيس الأوكراني زيلينسكي بضرب الرئيس الأمريكي ترامب ونائبة، أثناء إهانتهم له في البيت الأبيض.

LMAO! Who created this video?😂 pic.twitter.com/Gr8Pnl2Nz6 — War Intel (@warintel4u) February 28, 2025



فيما أظهر مقطع فيديو آخر لـ الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، وهما يتبادلان اللكمات، وكأنهم في حلبة ملاكمة، يتصارع فيها ترامب وزيلينسكي بالأيدي وركلات بالأرجل، بعد الإهانة التي تعرض لها زيلينسكي، حيث تخيل البعض ما يمكن أن يحدث من كواليس، فور انتهاء لقاء ترامب وزيلينسكي.

🚨🚨 Extra filming after cameras went of pic.twitter.com/pEdYX6AbSk — Hugo Fx (2025 ⏩️) (@HugoFx5) February 28, 2025

ما يحدث في حالة إطفاء الكاميرات بعد انتهاء المقابلة بين ترامب وزيلينسكي، حيث يصف الفيديو المشادة التي حدثت بين ترامب ونائبه مع زيلينسكي، وسخروا في المقطع من تطور المشادة بين ترامب وزيلينسكي، لتأتي مزحة الذكاء الاصطناعي على أنها تطورت إلى تطاول بالأيدي بين الاثنين.



فيما بث آخرون مقطع فيديو ثالث لترامب ونائبة جي دي فانس والرئيس الأوكراني على أنهم مجرد فقاعات تطير في الهواء، لتصل إلى المريخ.

ترامب يوجه الإهانة لزيلينسكي

يذكر أن اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، كان عاصفًا، حيث ساءت الأمور بشكل مفاجئ في اللقاء الصحفي الذي عُقد بداخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وحضره عدد من الصحفيين.

وأشعل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس اللقاء العاصف بين ترامب وزيلينسكي، حيث اتهم فانس زيلينسكي بعدم "الامتنان" للدعم الأميركي، عندما شكك الزعيم الأوكراني في دعواته لاعتماد "الدبلوماسية" مع موسكو لإنهاء الحرب.

وأنهى ترامب حديثه قائلًا: "لكن إما أن تتوصلوا إلى اتفاق، أو نخرج. وإذا خرجنا، فسوف تقاتلون لكن لا أعتقد أن الأمر سيكون لطيفًا، لا تملكون الأوراق. لكن بمجرد توقيعنا على هذا الاتفاق، ستكونون في وضع أفضل بكثير. لكنكم لا تتصرفون على الإطلاق وكأنكم شاكرون، وهذا ليس بالأمر الجيد…أعتقد أننا شاهدنا ما يكفي، أعتقد أن هذا كان عرض تلفزيوني رائع".

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