زيلينسكي يصدر بيانا يعبر فيه عن امتنانه لأمريكا وترامب والكونجرس

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بيانا يعبر فيه عن امتنانه للولايات المتحدة ولترامب وللكونجرس.

الحوار في واشنطن كان صعبا لكن سنظل شركاء استراتيجيين

وقال زيلينسكي: "الحوار في واشنطن كان صعبا لكن سنظل شركاء استراتيجيين.. المساعدات الأمريكية حيوية في مساعدتنا على البقاء. مستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع واشنطن كخطوة أولى نحو ضمانات أمنية".

ضمانات أمنية واضحة من واشنطن

وتابع زيلينسكي: "أوروبا مستعدة لمساعدتنا في تمويل جيشنا الضخم.. ولا يمكننا وقف القتال من دون الحصول على ضمانات أمنية.. أريد من أمريكا الوقوف إلى جانبنا بثبات أكبر.. وإذا لم ننضم للناتو فنحن بحاجة لضمانات أمنية واضحة من واشنطن.. وإذا حصلنا على الضمانات الأمنية سيكون هناك مجال للدبلوماسية"، مقتبسا من خطاب لريجان: السلام العادل ليس مجرد صمت الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.