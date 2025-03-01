استقبل معبر رفح البري اليوم السبت 34 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية ولتقديم العلاج لهم بعد عبورهم من معبر رفح البري.

معبر رفح يستقبل 34 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 34 مصابا ومريضًا، و55 مرافقا فلسطينيًا، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.



واكدت المصادر أن معبر كرم أبو سالم لا يزال مغلقًا لليوم الثاني على التوالي، مما يعطل تدفق المساعدات القادمة من الأراضي المصرية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، استقبل معبر رفح البري الدفعة التاسعة والعشرين من المصابين الفلسطينيين الذين غادروا غزة بحثًا عن العلاج، بعد تدمير القطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

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