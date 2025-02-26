الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معبر رفح يستقبل 47 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

سيارات الإسعاف بمعبر
سيارات الإسعاف بمعبر رفح

عبر 47 مصابا ومريضا و82 مرافقا فلسطينيا معبر رفح البري اليوم الأربعاء للعلاج في المستشفيات المصرية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

عبور 47 مصابا ومريضا فلسطينيا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 
 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 47 مصابا فلسطينيا ومريضا و82 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

زياره جديدة لمحافظ شمال سيناء للجرحي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد

 

وأجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة جديدة إلي الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.


وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.


وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

عبور 39 فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري

عبور الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح 

وفي سياق متصل عبرت الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. 

 

 

ونجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المرضى الفلسطينيين بمحافظة شمال سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء شمال سيناء عمار قطاع غزة عبر رفح مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء محافظة شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية، 300 جنيه مساعدة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية