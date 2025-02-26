معبر رفح يستقبل 47 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

عبر 47 مصابا ومريضا و82 مرافقا فلسطينيا معبر رفح البري اليوم الأربعاء للعلاج في المستشفيات المصرية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

عبور 47 مصابا ومريضا فلسطينيا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية



وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 47 مصابا فلسطينيا ومريضا و82 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

زياره جديدة لمحافظ شمال سيناء للجرحي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد

وأجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة جديدة إلي الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.



وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.



وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

عبور الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح

وفي سياق متصل عبرت الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ونجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس.

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