الجمعة 28 فبراير 2025
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المستشفيات المصرية تستقبل 56 مصابا ومريضا فلسطينيا عبر معبر رفح البري

معبر رفح البري
معبر رفح البري

استقبلت المستشفيات المصرية اليوم الجمعة 56 مصابا ومريضا فلسطينيا؛ لتقديم العلاج لهم بعد عبورهم من معبر رفح البري.

المستشفيات المصرية تستقبل 56 مصابا ومريضا فلسطينيا عبر معبر رفح البري 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء استقبال 56 مصابا ومريضًا، و75 مرافقا فلسطينيًا، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

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 وفي سياق متصل قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.


 

واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين، والخدمات المتنوعة المقدمة للمرافقين لهم.
 

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وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

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