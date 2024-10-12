حزب الله يعلن قصف مدينة طبريا المحتلة

قال حزب الله اللبناني إنه قصف بصلية صاروخية مدينة طبريا المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم السبت، قصف قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قريبة من حيفا "بصلية من الصواريخ".

وقال حزب الله، في بيان السبت، إنه استهدف "بصلية من الصواريخ" قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب مدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه قاموا صباح السبت بقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية "بصلية من الصواريخ النوعية".

وكان الحزب أعلن في بيانات سابقة اليوم السبت عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية.

كما أعلن عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية "كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة"، وكذلك عن قصف مربض للجيش الإسرائيلي في معيليا بصلية ‏صاروخية.

كذلك قال إنه قصف قاعدة "سوما" في الجولان بصلية صاروخية.

وأعلنت فصائل عراقية كذلك مهاجمة "هدف حيوي" في الجولان، للمرة الثانية صباح اليوم، بواسطة الطيران المسيّر.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة صباح اليوم على بلدة الغسانية جنوبي لبنان.