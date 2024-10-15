إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، والاحتلال يعلن اعتراض هدف في طبريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه عدة مواقع في شمال إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في منطقة طبريا.

استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

كذلك أكد حزب الله قصف دبابة وجرافات إسرائيلية بالصواريخ عند أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان.

فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.