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تعليم الغربية: 554 ألفا و723 طالبا استقبلتهم 720 مدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

انتظام مدارس الغربية
انتظام مدارس الغربية أول يوم دراسة بالترم الثاني

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، بأن الدراسة قد انتظمت في المدارس التي تعمل يوم السبت بجميع الإدارات التعليمية.

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إقبال من الطلاب

حيث تعمل 592 مدرسة بالتعليم العام، وتستوعب نحو 479,513 طالبا وطالبة، بينما تضم مدارس التعليم الفني 128 مدرسة بها 75,210 طلاب وطالبات، حيث شهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني. 

 انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس


وقد أكد وكيل تعليم الغرببة على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية، مع ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.


وصرح وكيل تعليم الغربية أنه بناء على توجيهات محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم داخل المنشآت التعليمية.
 

وقدم وكيل تعليم الغربية التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

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