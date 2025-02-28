تعليم الغربية: فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء ولي أمر على تلميذ داخل مدرسة

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام ولي أمر بالاعتداء على تلميذ بإحدى مدارس اللغات التابعة لإدارة شرق التعليمية للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وسؤال مديرة المدرسة وشهود العيان.

كانت إحدى المدارس بـ محافظةالغربية قد شهدت قيام ولي أمر بالاعتداء على تلميذ يدعى حمزة. م ب في فناء المدرسة واصطحابه بالقوة إلى مكتب مديرة المدرسة الأمر الذى أثار حفيظة أسرته ودفعهم إلى التوجه للمدرسة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وتبين من كاميرات المراقبة في المدرسة قيام ولي الأمر بالدخول إلى الفناء والاعتداء على التلميذ وضربه بالقلم.

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