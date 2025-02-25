المسلماني يعلن انطلاق "منتدى القاهرة للإعلام" في دورته الأولى خريف 2025

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدى القاهرة للإعلام، وانطلاق دورته الأولى خريف العام الجاري ٢٠٢٥.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: إن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بتأسيس منتدى إعلامي رسمي.. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدى القاهرة للإعلام).

وستعلن الهيئة قريبًا تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدى، حتى يتسنى وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ.

ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدى على مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة.

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