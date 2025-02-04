حلقت حولنا روحه، أسرة المنشاوي توجه رسالة لوزير الأوقاف بعد تكريم اسمه بمسابقة بورسعيد

توجهت أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي بالشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بعد تكريم اسم القارئ الراحل خلال فاعليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمحافظة بورسعيد.

أسرة الشيخ المنشاوي تشكر وزير الأوقاف

وكتب فادية محمد صديق المنشاوي نجلة الشيخ “المنشاوي” عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" شكر واجب لـ وزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة السيد الأزهري على هذا التكريم الحافل لـ اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي وأسرته في مسابقة بور سعيد الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثامنة.. نسأل الله يوفقكم لما فيه الخير وييسر لكم أمركم وينير لكم طريق إخراج مصاحف الوالد وتسجيلاته كاملة.. بارك الله فيكم وأمدكم بعونه وسدد خطاكم ".

وأضافت:" ولا يفوتني تقديم جزيل الشكر لـ محافظة بورسعيد وعلى رأسها اللواء أركان حرب محب حبشي على إطلاق اسم الوالد على هذه المسابقة فله منا عظيم الإمتنان والتقدير..فكانت ساعة قضيناها لم نشعر فيها بمرور الوقت وحلقت حولنا روح الوالد ونسمت على قلوبنا بنفحات ربانية".

وأختتمت:" اللهم أظهر لنا كل تراثه ليذاع عبر قنواته الشرعية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والإذاعات المصرية والتليفزيون وقنواته الرسمية واصرف اللهم عن المنقبين عن تراثه كل طامع يتاجر بمصاحف وتسجيلات والدي أو كل حاسد يخفيها".

افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شارك الجمعة الماضية في افتتاح فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي تُقام بالمركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حضر الافتتاح السيد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد؛ والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية؛ والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ والسيد: السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف؛ والسيد الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ والأستاذ الدكتور حسن الصغير، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية؛ والأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ؛ والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد؛ والإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام - المدير التنفيذي للمسابقة.

تشهد المسابقة مشاركة ٤٠ متسابقًا من ٣٣ دولة، وتستمر الاختبارات على مدار يومي السبت والأحد، على أن يُختتم الحدث يوم الاثنين المقبل بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.

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